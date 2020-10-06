В Улан-Удэ водители массово сбивают столбы и светофоры

Подобные происшествия регистрируются едва ли не каждый день





Как сообщили в МБУ «Горсвет», в последние дни в Улан-Удэ произошло сразу несколько ДТП, связанных с наездом на электроопоры и светофоры.





Так, вечером 2 октября на ул. Пугачева автомобиль сбил металлическую опору уличного освещения. В результате произошел обрыв проводов, а сама опора наклонилась в сторону дороги. Утром 3 октября уличное освещение было восстановлено, опора демонтирована.







Подобная ситуация с повреждением опоры произошла 3 октября на ул. Хоринской.







На следующий день, 4 октября, был совершен наезд на светофорную стойку на перекрестке ул. Ключевской-Дарханской. В данный момент светофор находится в рабочем состоянии, стойку ждёт замена.Фото: «Горсвет»