В Улан-Удэ водители массово сбивают столбы и светофоры

Подобные происшествия регистрируются едва ли не каждый день
Как сообщили в МБУ «Горсвет», в последние дни в Улан-Удэ произошло сразу несколько ДТП, связанных с наездом на электроопоры и светофоры.
Так, вечером 2 октября на ул. Пугачева автомобиль сбил металлическую опору уличного освещения. В результате произошел обрыв проводов, а сама опора наклонилась в сторону дороги. Утром 3 октября уличное освещение было восстановлено, опора демонтирована.
Подобная ситуация с повреждением опоры произошла 3 октября на ул. Хоринской.
На следующий день, 4 октября, был совершен наезд на светофорную стойку на перекрестке ул. Ключевской-Дарханской. В данный момент светофор находится в рабочем состоянии, стойку ждёт замена.
Фото: «Горсвет»
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