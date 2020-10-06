В Улан-Удэ разбойник отбивался ножом от полицейских

Раненому стражу порядка удалось обезоружить злоумышленника





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего молодого человека и его 17-летнего двоюродного брата. Они обвиняются в совершении двух разбоев, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, старший из братьев обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вечером 10 сентября 2019 года обвиняемые после употребления алкоголя по предложению старшего брата договорились совершить разбойное нападение. Они ворвались в продуктовый магазин, расположенный в жилом доме по улице Гагарина в Улан-Удэ, где один из них стал угрожать ножом продавцу. По требованию нападавших женщина отдала им из кассы 8 тыс. рублей. Забрав деньги, злоумышленники скрылись.Вечером 15 декабря 2019 года после употребления спиртного братья, вооружившись ножом, напали на продавца комиссионного магазина на улице Жердева. Они похитили из кассы чуть больше 4 тысяч рублей, а также карту памяти и телефон общей стоимостью 9 тыс. рублей, после чего скрылись.Продавец сразу позвонила в полицию и сообщила приметы нападавших. Сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся неподалеку от места происшествия, быстро обнаружили молодых людей. Подросток, пытаясь спрятаться, заскочил в один из магазинов, где полицейские догнали и задержали его.Старший брат, застигнутый в павильоне, после неудачной попытки убежать выхватил нож и нанес им одному из преследовавших его полицейских удар в живот. Стражу порядка удалось увернуться и перехватить руку нападавшего с ножом. Пытаясь вырваться из захвата, обвиняемый поранил ножом кисть руки полицейского. Однако в итоге тот обезоружил и задержал злоумышленника.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com