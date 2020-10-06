Пьяный житель Улан-Удэ после ссоры с женой разбил два автомобиля

Вспышка гнева обойдется мужчине в 165 тысяч рублей





В полицию Улан-Удэ обратились двое жильцов дома на улице Приречной. Они сообщили, что ночью неизвестный повредил их автомобили, припаркованные во дворе. Участковый установил, что к порче машин причастен 32-летний мужчина.

Как выяснилось, горожанин, распив спиртное с соседями, поругался с супругой. Злость он решил выместить на автомобилях: помял крышу одной из иномарок, сорвал зеркало бокового вида и ветровики у другой. Также он повредил лобовые стекла автомашин. Общая сумма причиненного владельцам авто ущерба составила 165 тысяч рублей.По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Как сообщили в МВД Бурятии, ранее улан-удэнец к уголовной ответственности не привлекался.Фото: pixabay.com