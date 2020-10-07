Жительницу Бурятии осудили за ложный донос

Женщина отдала свой паспорт собутыльнице, а потом заявила о его хищении





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Северобайкальска, обвиняемой в заведомо ложном доносе.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, 24 апреля женщина в ходе распития спиртного передала свой паспорт собутыльнице в качестве залога за невыплаченный долг. Получив отказ на просьбу вернуть документ, она в тот же день обратилась в полицию с заявлением о хищении паспорта. Тем самым она хотела с помощью правоохранительных органов вернуть свой паспорт.Суд признал женщину виновной и приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Фото: «Номер один»