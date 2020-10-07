Глава Бурятии экстренно вылетел в Закаменский район

Алексей Цыденов на месте оценит последствия прорыва дамбы





Сегодня глава Бурятии вылетел в Закаменский район для изучения на месте ситуации по реке Джида, сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверку там также проведет межведомственная комиссия в составе сотрудников Роспотребнадзора, Росприроднадзора, прокуратуры, МЧС, Миниприроды Бурятии и других ведомств.