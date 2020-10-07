Глава Бурятии экстренно вылетел в Закаменский район

Алексей Цыденов на месте оценит последствия прорыва дамбы
Сегодня глава Бурятии вылетел в Закаменский район для изучения на месте ситуации по реке Джида, сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверку там также проведет межведомственная комиссия в составе сотрудников Роспотребнадзора, Росприроднадзора, прокуратуры, МЧС, Миниприроды Бурятии и других ведомств.
Напомним, 5 октября в ходе добычи россыпного золота на ручье Горхын произошел прорыв технологической дамбы. В результате технологическая вода из отстойника попала в реку Джида. Сейчас дамба восстановлена.
По информации ООО «СП-Инвест», которое вело работы, прорыв произошел в результате оттайки вечной мерзлоты.
Как сообщили в пресс-службе правительства, по предварительным данным, угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения отсутствуют. В реку попала техническая вода после промывки песчано-гравийной смеси, химического загрязнения нет, есть только замутнение.
Пробы воды на санитарно-химический анализ и соли тяжелых металлов уже взяты. Результаты исследования будут известны в течение 4 дней.
По требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры Управлением Росприроднадзора по Бурятии инициирована проверка на предприятии «СП – Инвест». Также специалисты ведомства дополнительно проведут анализы проб воды из реки Джида, будут привлечены специалисты Росрыболовства с целью установления возможного ущерба водным биологическим ресурсам.
Отметим, предприятие «СП–Инвест» принадлежит депутату Хурала от «Единой России» Сергею Пашинскому. Бизнесмен также владеет еще целым рядом других фирм, в частности, компанией «Авто Дом», которая строит дорогу на Щучье озеро за полмиллиарда рублей.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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