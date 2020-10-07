В Улан-Удэ похититель продуктов избил охранника магазина

Злоумышленника смогли найти и задержать





Вечером 6 октября на пульт вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поступил вызов от одного из продовольственных магазинов на ул. Ключевская в Улан-Удэ. Навстречу прибывшей группе задержания выбежал окровавленный охранник, который сообщил, что возле магазина его избил неизвестный. Заметив по камерам видеонаблюдения, что один из посетителей похищает с полок продукты, охранник попытался его задержать. Однако в ответ злоумышленник нанес ему несколько ударов, вырвался и убежал вместе с похищенным.

Установив по камерам приметы подозреваемого, группа задержания отправилась отрабатывать ближайшую территорию. Спустя полчаса схожий по приметам молодой человек был обнаружен на одной из соседних улиц. Завидев патрульный автомобиль, он бросился в кусты, но росгвардейцы догнали и задержали беглеца. Охранник опознал нападавшего.Задержанным оказался 20-летний улан-удэнец. Парня доставили в полицию, похищенное у него изъято. По факту грабежа с применением насилия возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии