Жительница Улан-Удэ за деньги стала зиц-председателем в подставной фирме

Желание заработать привело женщину на скамью подсудимых







В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой по ст. 173.2. УК РФ – «Незаконное использование документов для создания юридического лица».

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, за вознаграждение в 5 тысяч рублей гражданка зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС №9 по РБ в качестве гендиректора ООО «Енисей». При этом реально управлять фирмой она и не собиралась.«В результате ее преступных действий в Единый государственный реестр юридических лиц внесены заведомо недостоверные сведения о подставном лице», рассказали в надзорном ведомстве.Суд признал женщину виновной и приговорил к наказанию в виде исправительных работ сроком на полгода с удержанием 5% заработка в доход государства.Фото: «Номер один»