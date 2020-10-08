Из-за тумана два московских рейса сели в Улан-Удэ

Они летели в Иркутск

Туман, который окутал Иркутск ранним утром, 8 октября, внес небольшие коррективы в расписание иркутского аэропорта. Воздушная гавань столицы Приангарья не смогла принять два рейса.



- Два самолета из Москвы пришлось направить на запасной аэропорт в Улан-Удэ, - сообщила пресс-служба иркутского аэропорта. – Остальные рейсы прилетают и улетают в штатном режиме.



По словам сотрудников иркутского аэропорта туман должен в ближайшее время рассеяться. Пока оба самолета из Москвы находятся в Улан-Удэ.





Фото Д Гармаев