08.10.2020
Из-за тумана два московских рейса сели в Улан-Удэ

Из-за тумана два московских рейса сели в Улан-Удэ

Они летели в Иркутск

Туман, который окутал Иркутск ранним утром, 8 октября, внес небольшие коррективы в расписание иркутского аэропорта. Воздушная гавань столицы Приангарья не смогла принять два рейса.

- Два самолета из Москвы пришлось направить на запасной аэропорт в Улан-Удэ, - сообщила пресс-служба иркутского аэропорта. – Остальные рейсы прилетают и улетают в штатном режиме.

По словам сотрудников иркутского аэропорта туман должен в ближайшее время рассеяться. Пока оба самолета из Москвы находятся в Улан-Удэ.


Фото Д Гармаев

самолет
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