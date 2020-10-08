Забайкалец жестоко убил обидевшего его жителя Бурятии

Злоумышленник расправился со своей жертвой с помощью молотка и топора





12 лет колонии особого режима по приговору суда получил 37-летний уроженец Забайкальского края, прошлой весной при помощи топора и молотка расправившийся со случайным знакомым. Поводом для кровавой разборки стали тюремные татуировки на шее и руках убийцы, которыми настойчиво интересовался потерпевший.

У Шульгина не было ни работы, ни крова, ни семьи. Имея всего пять классов образования, в 22 года он сел в колонию строгого режима за убийство, вскоре к тяжкой статье добавилась еще одна, связанная с причинением средней тяжести вреда здоровью человека. Через девять с половиной лет, в 31 год, Шульгин освободился. Сошелся с женщиной, она родила ему двоих детей, которых бывший сиделец на себя не записал. Спустя два года семья распалась. Шульгин мыкался по калымам, выпивал, а в апреле этого года решил уехать из города Борзи. На попутках Шульгин отправился в Ангарск на заработки.1 мая он проходил по трассе у остановки «Прибой» Кабанского района, когда повстречал местного жителя Смирнова. Лил дождь, и жалостливый мужчина пригласил странника к себе на ночлег. На следующий день почтальон принес Смирнову, инвалиду первой группы, пенсию. На нее мужчины купили на ближайшей станции три бутылки водки и продукты. Когда 4 мая в гости к Смирнову зашел сосед Андрей, мужчины уже пили самогон. Гостю не понравился Шульгин, он начал допытываться у него, кто он и откуда. Но больше всего его интересовали наколки, которыми были усыпаны шея и руки приезжего. Шульгин набил их в колонии, однако вопросы об их происхождении и значении его раздражали.Когда Андрей снова спросил его про наколки, Шульгин промолчал. Не дождавшись ответа, сосед пнул его в лицо и ушел в зал вместе со Смирновым смотреть телевизор. Экс-зэк стерпел оскорбление молча, а про себя задумал убить обидчика. Он взял молоток, зашел в зал и ударил Андрея в темечко, хлынула кровь. Хозяин дома испугался и спрятался под одеяло. Шульгин продолжил бить соседа молотком по голове и коленям.Затем, решив добить обидчика, взял топор и несколько раз с размаху ударил острием по голове и шее жертвы. По его словам, в тот момент он «чувствовал агрессию, не мог остановить себя». Смерть 33-летнего потерпевшего наступила на месте от множественных рубленых ран лица и шеи, осложнившихся развитием обильной кровопотери.Утром Шульгин разбудил хозяина дома и потребовал помочь перенести тело убитого из зала в спальню, дескать, оно мешает проходу. Тот испуганно согласился и предложил скинуть труп в Байкал, а потом вышел из дома и с испугу убежал.Шульгин посидел-посидел, а потом пошел к ангарам у трассы. Там подошел к сторожу и попросил вызвать полицию, сказав, что он убил человека. Вскоре приехал наряд, и Шульгин показал дом, где находится труп.Суд признал в действиях обвиняемого особо опасный рецидив, отметив в качестве смягчающих обстоятельств его явку с повинной.Решением суда обвиняемый признан виновным по статье «Убийство», ему назначено наказание в виде 12 лет особого режима с ограничением свободы на один год, сообщает прокуратура Кабанского района РБ.Имя изменено, совпадения случайны.Фото: «Номер один»