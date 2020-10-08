На федеральной трассе в Бурятии мотоциклист попал под Камаз

Байкер скончался на месте (видео)





В Бурятии сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Прибайкальском районе.

По предварительным данным, сегодня утром на федеральной трассе «Иркутск-Чита» в районе станции Таловка произошло столкновение автомобиля КамАЗ и мотоцикла «Рэйсер». В результате аварии 56-летний мотоциклист получил смертельную травму.









В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются подробности произошедшего.Фото: vk.com/dtp_03Видео: МВД Бурятии