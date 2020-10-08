В Бурятии пьяный водитель пытался скрыться от ГИБДД

Для задержания нарушителя инспекторам пришлось вызывать росгвардейцев





Днем 7 октября сотрудникам Госавтоинспекции от бдительных граждан поступило сообщение о том, что около одного из магазинов в поселке Онохой пьяная компания собирается продолжить движение на автомобиле. К месту выехал наряд ДПС. При виде полицейских водитель «Тойоты Спринтер» попытался скрыться.

Игнорируя требования сотрудников ГИБДД об остановке, мужчина продолжил движение по улицам поселка. К задержанию нарушителя подключился наряд Росгвардии. Совместными усилиями правоохранители блокировали иномарку.За рулем автомобиля оказался 33-летний местный житель, который при задержании вел себя агрессивно. Выяснилось, что он не имеет водительских прав. Результат его освидетельствования составил 0.94 мг/л. В отношении нарушителя составили административный протокол, а его автомобиль поместили на штрафстоянку.Фото: ГИБДД Бурятии