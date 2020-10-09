Житель Улан-Удэ убил приятеля кастрюлей

Мужчина наносил удары с такой яростью, что проломил несчастному череп





Житель Улан-Удэ во время ссоры насмерть забил знакомого металлической кастрюлей. О степени ярости, с которой убийца наносил удары, говорят множественные переломы костей черепа погибшего.

В тот день Тимофеев вместе с подругой пришел в гости к Демидову (фамилии изменены). Приятели выпили, посидели, а затем женщина покинула компанию – ушла, обидевшись на оскорбление хозяина квартиры. Оставшись вдвоем, мужчины поругались. Разозлившись, Тимофеев одним ударом кулака в лицо повалил противника на пол, затем схватил в руки металлическую кастрюлю и начал бить ею Демидова.«Бил безостановочно, не давая прийти в себя», - признался Тимофеев на следствии. Демидов пытался закрыться от ударов руками, но безуспешно. Раненый был еще жив, когда Тимофеев остановился, отбросил кастрюлю и ушел из квартиры, оставив двери открытыми.Смерть 63-летнего потерпевшего наступила от открытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов костей черепа, сопровождавшихся массивными кровоизлияниями.Труп мужчины обнаружил его сын, на следующий день приехавший проведать отца.41-летний обвиняемый на следствии уверял, что не хотел убивать приятеля, говорил, что во всем виноват алкоголь.- По приговору суда обвиняемый был признан виновным по статье «Убийство», ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщил заместитель прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Даши Ринчино.Суд обязал осужденного выплатить сыну погибшего 800 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.Фото: pixabay.com