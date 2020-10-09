09.10.2020
Житель Улан-Удэ убил приятеля кастрюлей

Житель Улан-Удэ убил приятеля кастрюлей

Мужчина наносил удары с такой яростью, что проломил несчастному череп

Житель Улан-Удэ во время ссоры насмерть забил знакомого металлической кастрюлей. О степени ярости, с которой убийца наносил удары, говорят множественные переломы костей черепа погибшего.

В тот день Тимофеев вместе с подругой пришел в гости к Демидову (фамилии изменены). Приятели выпили, посидели, а затем женщина покинула компанию – ушла, обидевшись на оскорбление хозяина квартиры. Оставшись вдвоем, мужчины поругались. Разозлившись, Тимофеев одним ударом кулака в лицо повалил противника на пол, затем схватил в руки металлическую кастрюлю и начал бить ею Демидова.

«Бил безостановочно, не давая прийти в себя», - признался Тимофеев на следствии. Демидов пытался закрыться от ударов руками, но безуспешно. Раненый был еще жив, когда Тимофеев остановился, отбросил кастрюлю и ушел из квартиры, оставив двери открытыми.  

Смерть 63-летнего потерпевшего наступила от открытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов костей черепа, сопровождавшихся массивными кровоизлияниями.

Труп мужчины обнаружил его сын,  на следующий день приехавший проведать отца.

41-летний обвиняемый на следствии уверял, что не хотел убивать приятеля, говорил, что во всем виноват алкоголь.

- По приговору суда обвиняемый был признан виновным по статье «Убийство», ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщил заместитель прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Даши Ринчино.

Суд обязал осужденного выплатить сыну погибшего 800 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com

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