В Бурятии молодая женщина на джипе сбила 10-летнего велосипедиста

Ребенок госпитализирован с травмами





ДТП произошло вечером 8 октября на ул. Лермонтова в поселке Усть-Баргузин. 23-летняя женщина за рулем «Митсубиши Паджеро» сбила 10-летнего мальчика на велосипеде. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, всего с начала года в республике зарегистрировано 33 ДТП с участием велосипедистов, в которых 1 человек погиб и 36 ранены. В 20 происшествиях пострадали дети.Фото: ГИБДД Бурятии