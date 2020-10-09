В Бурятии неизвестные спалили многоквартирный дом

Спасти строение не удалось
Ранним утром 9 октября в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района произошел пожар в неэксплуатируемом многоквартирном доме. На момент прибытия пожарных один из подъездов дома был охвачен огнем полностью, пламя продолжало распространяться по конструкциям здания.
Из-за позднего обнаружения пожара спасти строение не удалось – оно было полностью уничтожено огнем на площади 300 кв.м.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной пожара мог стать поджог.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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