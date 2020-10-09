В Бурятии пожилая женщина оказалась в ловушке в собственной квартире

Пенсионерка повредила ногу и не могла открыть дверь





8 октября на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение от женщины, которая не могла попасть в квартиру, где находилась ее пожилая мать. На помощь ей выехали три спасателя.

Дверь квартиры была заперта изнутри на ключ, который остался в замочной скважине. С помощью слесарного инструмента спасатели провернули и вытолкнули ключ из замка. Попав в квартиру, они обнаружили лежащую на полу женщину. У пенсионерки была повреждена нога.Прибывшие по вызову работники скорой оказали пострадавшей медицинскую помощь. От госпитализации женщина отказалась, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com