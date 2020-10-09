В Бурятии хрупкую девушку обвиняют в избиении двух сотрудников ГИБДД

При этом якобы избитый инспектор даже не обращался в больницу (видео)





Одно из самых скандальных дел в ближайшее время поступит в Кабанский районный суд. С одной стороны, оно напоминает плохой анекдот. А с другой - порождает вопросы. Например, кого должны бояться водители на дорогах? Преступников или сотрудников полиции? И могут ли сотрудники полиции защитить граждан, если их самих, судя по заявлениям, может избить маленькая женщина с грудным ребенком?



В итоге Вячеслава и ее увезли в участок, где продержали около шести часов. К счастью, ничего страшного с ребенком за этот период не произошло, домой приехал муж. Добавим, что Вячеслав и Ольга были абсолютно трезвые.









13 сентября 2019 года для 33-летнего парикмахера Ольги Рютиной выдался явно несчастливым. Она сидела дома со своим трехмесячным грудным ребенком, когда ей позвонил родной брат.- Меня остановили гаишники, водительские права просрочены, сходи, забери свою машину, - сказал он.«Тойота-Эстима», о которой пойдет речь, записана на ее пожилую маму, но фактически принадлежала ей - она вписана в страховку.Ольга рассказывает, что оставила ребенка одного в кроватке, а сама побежала за своей машиной (она находилась неподалеку от дома). Видимо, женщина очень спешила: увидев свою «Тойоту», сразу же села в нее и открыла окна. Это вызвало неудовольствие у сидящих рядом гаишников. Несмотря на заявление Ольги, что машина ее, и предъявление прав и страховки, в которую была вписана, гаишники, по ее словам, зачем-то стали требовать от женщины ПТС.Добавим, что это и послужило причиной конфликта: она начала возмущаться, заявив, что вы же сами сказали брату, пусть родственники забирают автомобиль. Она - кормящая мать и оставила маленького ребенка одного. Уверен, будь на месте наряда ДПС другие сотрудники, они вошли бы в положение: отдали бы женщине ее машину, поскольку не было никаких оснований направлять транспорт на штрафплощадку. А сотрудники продолжили бы оформлять протокол на ее брата за просроченное водительское удостоверение. Обычная практика.Однако местный инспектор ДПС Александр Романов повел себя, на наш взгляд, довольно странно в этой банальной ситуации. Он сказал, что машина будет оставаться на месте, поскольку Ольга не представила ПТС. Последняя начала голосить, умоляя побыстреее отдать ее машину, чтобы ехать к ребенку. Возмутился и брат Ольги, он выскочил из патрульной машины и стал задавать инспекторам вопросы, почему они не отпускают сестру. Однако инспектор этого не стерпел и зачем-то вместе с напарником стал заталкивать брата Ольги в патрульную машину.Тут эмоции начали зашкаливать. Действие происходило практически в центре Селенгинска, вокруг собрался народ, начавший снимать действия сотрудников полиции на видео, чтобы затем выложить это в Сеть. Ольга тоже достала смартфон и начала снимать происходящее. Второй сотрудник ДПС Алексей Баиров побежал за наручниками. На видео дальше видно, что инспектор ДПС Романов, насколько можно судить, почувствовал себя борцом на ринге. Он сзади схватил за шею Вячеслава и со всей силы повалил его броском на асфальт. Дальше видно, что инспектор ДПС валяется на грязном асфальте вместе с Вячеславом и пытается обхватить шею соперника. В это время Ольга кричит, чтобы отпустили брата.В итоге Романов, судя по видеокадрам, наконец-то обхватывает шею Вячеслава и локтем начинает давить в область сонной артерии. Добавим, что, судя по всему, гаишник весил не менее 100 килограммов, а ситуация напоминала задержание в США афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, тогда полицейский надавил Флойду на шею, что вызвало его смерть. И после обнародования видео спровоцировало возмущение людей и массовые бунты с нападением на полицейских. В нашем случае ситуация была не менее угрожающей. Для Ольги, несколько месяцев до этого перенесшей тяжелую операцию во время родов, вопиющая картина, где полицейский давит на шею ее брату, оказалась невыносимой.Ольга обозвала Романова одним из представителей животного мира и попыталась словесно прекратить удушение.- У меня в голове помутилось, когда я увидела, что Вячеслав уже начал хрипеть, - рассказывает женщина.Но ничего она поделать не могла, поскольку ей было страшно связываться с двумя полицейскими. На кадрах видно, что она все снимает на видео и только кружит вокруг полицейских. Пару раз легко касается плеча Романова и тут же отскакивает. Далее на видео видно, что два гаишника долго не могут застегнуть наручники на Вячеславе, уже находящемся в полубессознательном состоянии. Лишь когда к месту приехали сразу две оперативные машины, полицейские гурьбой смогли справиться с водителем.Вячеслава отправили на десять суток ареста за неподчинение сотрудникам полиции. А саму Ольгу почему-то решили жестко наказать и привлечь к уголовной ответственности сразу по двум статьям. По 318 УК РФ - «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ – «Оскорбление». Как заявил инспектор Романов, Ольга якобы избила его и напарника, нанеся тому черепно-мозговую травму и синяки. Напарника она якобы «толкнула бедром», причинив последнему «физическую боль и страдания». Сама Ольга называет все это ахинеей.- Все происходящее снималось сразу на несколько видеокамер, и на записях видно, что я только прикоснулась к Романову рукой, когда он давил локтем на шею брата, ко второму сотруднику даже не приближалась, - говорит она.Действительно, физические габариты невысокой и худощавой женщины не позволяли бы ей оказать сопротивление даже одному тяжеловесу Романову, не говоря уже о том, что она якобы расправилась с целым экипажем ДПС. Причем официальная судебно-медицинская экспертиза, проведенная по представленной Романовым справке от местного врача (где указаны синяк под глазом Романова и закрытая черепно-мозговая травма), даже всерьез не стала воспринимать данный «документ». В имеющемся в распоряжении редакции скане судебно-медицинский эксперт в ходе исследования отметил, что и рассматривать по сути нечего, поскольку «подтвердить выставленный диагноз не представляется возможным».Насколько можно судить, якобы избитый инспектор в больницу не обращался, поскольку, по словам Ольги Рютиной, в ходе очной ставки на вопрос адвоката, кто, собственно, лечил ваши «травмы», инспектор заявил, что его врачевала... бабушка. Причем удивительно, что, несмотря на многочисленные видео (в том числе из видеорегистратора патрульной машины), на показания в ее пользу многочисленных свидетелей и отсутствие доказательств вреда, дело отправлено прокурору для утверждения.- С самого начала у сотрудников ГИБДД не было оснований для того, чтобы ограничивать свободу для передвижения Ольги Рютиной, - говорит адвокат Валерия Гофланд. - Меня удивляет, что если сотрудники полиции, призванные осуществлять охрану общественного порядка, не в состоянии справиться с простейшей ситуацией и превращают ее в фарс, разве это делает им честь, а также то, что их якобы «избила» крошечная женщина?Действительно, сотрудники полиции для того и получают зарплату от нас, налогоплательщиков, чтобы охранять таких, как Ольга от общественно-опасных посягательств. Но что произойдет, если гражданам будет грозить реальная опасность от преступников, и смогут ли люди рассчитывать на защиту от таких «потерпевших» сотрудников?Фамилии сотрудников ДПС изменены в связи с тайной следствия. Однако мы полагаем, что республика должна знать своих героев, и в ходе предстоящего судебного процесса над Ольгой Рютиной мы обязательно обнародуем фамилии и фотографии доблестных стражей порядка из Кабанского района.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: скриншот видео