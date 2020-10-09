Житель Улан-Удэ случайно зарезал соседку

Пьяный мужчина даже не понял, что произошло





Десять лет колонии строгого режима получил житель Улан-Удэ, дважды нападавший на соседей с ножом. В результате одна женщина осталась жива, а вторая стала его случайной жертвой – мужчина метил ножом в другого человека, но угодил ножом ей в шею. Ранение стало для молодой женщины смертельным.

60-летний Елагин жил с женой и ребенком, выпивал. 10 февраля этого года он с дружками пьянствовал в одной из квартир, когда в дверь постучали. Оказалось, за ним пришла жена, но компания дверь ей не открыла. Через несколько минут Елагин решил выйти к жене на лестничную площадку, но ее уже не было. Вместо нее стоял сосед, который, заметив в руке пьяного Елагина нож (зачем его с собой взял, он так и не вспомнил), схватил металлическую трубу и ударил его. Нож выпал, мужчина упал.На шум из квартиры выглянул собутыльник Елагина, он помог тому подняться и проводил за стол. Компания снова принялась выпивать, а когда водка закончилась, хозяйка квартиры вышла на площадку, где встретила соседа. Заслышав их разговор, из квартиры с ножом в руке вышел Елагин. Он замахнулся на соседа, но из-за сильного опьянения ударил не обидчика, а хозяйку квартиры, с которой только что выпивал. 30-летняя женщина получила удар в шею и скончалась через несколько минут от кровопотери, ножом был поврежден крупный кровеносный сосуд.Не понимая, что произошло, мужчина ушел к себе домой спать. Там его и задержали сотрудники полиции. Оказалось, что подозреваемый уже находится под следствием за похожее преступление.В сентябре 2019-го мужчина выпивал вместе с женщинами-соседками. Когда за ним пришла жена, он ушел домой, а позже вернулся к собутыльницам, чтобы продолжить возлияние. Однако они не открыли ему дверь. Через некоторое время одна из соседок все-таки вышла в подъезд, чтобы утихомирить обидевшегося мужчину. А тот в ответ дважды ударил ее ножом.Оба уголовных дела - по умышленному причинению легкого вреда здоровью человека и убийству – соединены в одно производство. Свою вину в обоих преступлениях мужчина признал.Известно, что ранее он судим за имущественные преступления, однако все его судимости погашены.- Суд признал обвиняемого виновным по обеим статьям и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщил заместитель прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Даши Ринчино.Фото: «Номер один»