В Бурятии криминалист вычислил форточника по отпечаткам пальцев

Отжимая стеклопакет, молодой вор оставил «пальчики» на раме окна



Днем 2 октября в полицию Селенгинского района с заявлением о краже обратилась 33-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный путем отжима стеклопакета проник в её дом и похитил ноутбук, а также игровую приставку. Ущерб составил 50 тысяч рублей.



В результате осмотра места происшествия экспертом-криминалистом с рамы окна были изъяты отпечатки пальцев возможного подозреваемого, установлена его личность. Им оказался 20-летний местный житель. Молодой человек ранее судим за имущественное преступление, официально нигде не работает.



Следствием установлено, что в ночное время молодой человек вышел прогуляться. Проходя мимо одного из домов, он заметил горящий в доме свет. Ему стало интересно, почему так поздно хозяева дома не спят. Злоумышленник перелез через забор и, заглянув в окна, не увидел хозяев. Отжав стекло, он проник в дом и похитил ноутбук и игровую приставку в отсутствие хозяев: заявительница с семьей уехали в гости в район, а свет забыли выключить.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Следствие продолжается.



Фото: «Номер один»

