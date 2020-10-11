11.10.2020
Житель Бурятии нарубил сосен на 33 тысячи рублей

Житель Бурятии нарубил сосен на 33 тысячи рублей

Мужчина лишился бензопилы и грузовика

6 октября в полицию Тарбагатайского района обратился лесничий Тарбагатайского лесхоза с сообщением, о том, что в пяти километрах от с.  Верхний Жирим неизвестный совершил незаконную рубку около четырёх кубометров сосны. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 33 тысяч рублей.

"Участковым уполномоченным полиции задержан 45-летний ранее не судимый житель с.  Верхний Жирим. С места происшествия изъяты: заготовленная древесина, бензопила, а также грузовой автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Проводится дознание", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Фото: "Номер один"
лесорубы
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