Житель Бурятии нарубил сосен на 33 тысячи рублей

Мужчина лишился бензопилы и грузовика



6 октября в полицию Тарбагатайского района обратился лесничий Тарбагатайского лесхоза с сообщением, о том, что в пяти километрах от с. Верхний Жирим неизвестный совершил незаконную рубку около четырёх кубометров сосны. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 33 тысяч рублей.



"Участковым уполномоченным полиции задержан 45-летний ранее не судимый житель с. Верхний Жирим. С места происшествия изъяты: заготовленная древесина, бензопила, а также грузовой автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Проводится дознание", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

