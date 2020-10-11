На севере Бурятии чудом спасли школу искусств от пожара

Огонь грозил перекинуться на здание с летней кухни, построенной по соседству



На севере Бурятии пожарные не допустили перехода огня на жилой дом и школу искусств. Накануне в селе Багдарин Баунтовского района произошел пожар в летней кухне, находящейся на территории частного домовладения.



"Пожарные прибыли через 2 минуты после сообщения, к этому моменту летняя кухня была охвачена огнем, пламя перешло на пристроенные к ней баню и гараж. Ввиду плотной застройки существовала угроза распространения на жилой дом и школу искусств, расположенные в нескольких метрах от горящих строений. До прибытия огнеборцев соседи и очевидцы тушили возгорание, а работники школы искусств эвакуировали из здания материальные ценности", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



В течение часа пожар был ликвидирован. В результате пожара сгорела полностью летняя кухня, повреждены стены бани и гаража, перехода огня на другие объекты огнеборцы не допустили.



Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.



Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС

