Житель Бурятии попытался обворовать магазин одежды

Однако совершить преступление ему не удалось из-за бдительного охранника



Днем 3 октября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже в магазине одежды. Установлено, что на выходе из торговой точки охранник остановил молодого человека для досмотра личных вещей: ему показалось, что молодой человек рассчитался не за все вещи. Подозрения сотрудника службы безопасности подтвердились, в сумке у молодого человека обнаружены две футболки.



"Сотрудники патрульно-постовой службы злоумышленника доставили в отдел полиции, вещи изъяты. Известно, что злоумышленник ранее судим за наркопреступление, официально не работает. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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