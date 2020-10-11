В Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем сгорел гараж

Пожарные больше 40 минут боролись с огнем
В ночь с 10 на 11 октября в поселке Юбилейный Баргузинского района произошел пожар в гараже. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри полностью, крыша была уничтожена.
"Огнеборцы 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ свыше 40 минут боролись с огнем. Ввиду позднего обнаружения пожара гараж выгорел изнутри полностью на площади 48 кв.м. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Напомним, накануне на севере Бурятии пожарные не допустили перехода огня на жилой дом и школу искусств. В селе Багдарин Баунтовского района произошел пожар в летней кухне, находящейся на территории частного домовладения.
Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС
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