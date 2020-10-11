В Бурятии подросток украл мотоцикл у односельчанки

Парень отогнал его в заброшенное здание



В отдел полиции по Заиграевскому району с заявлением о краже мотоцикла обратилась 44-летняя местная жительница. Ущерб составил около 10 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили похищенное транспортное средство в заброшенном строении неподалеку.



"Сотрудниками уголовного розыска задержан 17-летний житель села Челутай. Предварительно установлено, что несовершеннолетний проживал на соседней улице с потерпевшей и неоднократно видел, что в гараже у женщины стоит мотоцикл. Ночью он проник в ограду дома, а оттуда, взломав входную дверь – в гараж. Злоумышленник выкатил из ограды мотоцикл и попытался завести его, но у него не получилось. Тогда он решил отогнать его в заброшенное здание и спрятать, а наутро планировал вернуться. Отметим, молодой человек учится в 11 классе, ранее на учете в ПДН не состоял", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.



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