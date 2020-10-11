Житель Бурятии обворовал мать своего ребенка

Он украл у женщины мобильный телефон



4 октября с заявлением о краже сотового телефона в полицию обратилась 20-летняя горожанка. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Накануне в гостях у 20-летней улан-удэнки был её бывший сожитель. 32-летний мужчина пришел в гости с подарками к их общему ребенку. Девушка разрешила бывшему сожителю переночевать у них, так как мужчина проживает в Баргузинском районе. К обеду следующего дня мужчина поспешно собрался и поспешил удалиться из квартиры. Позже хозяйка заметила пропажу сотового телефона и позвонила в полицию.



"32-летний подозреваемый задержан. Похищенное он успел сдать в ближайший магазин скупки, откуда полицейскими вещь была изъята. Отметим, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений, официально не работает. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: pixabay.com

