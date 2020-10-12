В Бурятии любителя марихуаны отправили в колонию

Судимый по наркостатье мужчина попался полицейским с коноплей





В Улан-Удэ перед судом предстал мужчина, обвиняемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, горожанин уже был судим за наркопреступление. Однако выводов для себя он не сделал и снова отправился на поле за коноплей вблизи села Верхний Жирим. Там он собрал верхушки растений и оставил их во дворе дома родителей.В марте 2020 года мужчина вернулся в дом родителей за наркотиком, чтобы забрать его с собой в Улан-Удэ. Но на обратном пути его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Правоохранители обнаружили и изъяли коноплю.Суд признало мужчину виновным и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима.Фото: «Номер один»