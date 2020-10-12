В Бурятии сгорел сельский торговый центр

Огонь уничтожил помещения и имущество четырех бизнесменов





11 октября в поселке Таксимо Муйского района произошел пожар в здании с торговыми и складскими помещениями. На момент прибытия огнеборцев горела кровля и здание изнутри, существовала угроза распространения огня на другие помещения. Владельцы магазинов и очевидцы выносили имущество из охваченного огнем строения.







Спустя 2,5 часа огнеборцы ликвидировали пожар.





В результате пожара огнем повреждена кровля здания на площади 450 кв.м, сгорели деревянные потолочные перекрытия на площади 200 кв.м. Частично повреждены огнем помещения и имущество четырех индивидуальных предпринимателей. Распространение огня на другие магазины и уничтожение товара в них огнеборцы не допустили, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.









В ликвидации возгорания участвовали 20 пожарных и один работник Муйского лесхоза. Тушение осложняли горящие лакокрасочные материалы, которые создавали угрозу взрыва, а также обшивка кровли металлопрофилем, препятствующая доступу к очагу пожара.Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание электрокотла в подсобном помещении.Фото и видео: Республиканское агентство ГО и ЧС