Иркутский рыбак обвинил полицейских Бурятии в «грабеже»

Правоохранители говорят, что действовали по закону





В рамках операции «Путина-2020» 6 октября в Кабанском районе Бурятии сотрудники ГИБДД на дороге Тресково-Заречье остановили «Тойоту Ленд Крузер». Джипом управлял 28-летний житель Иркутска.

В салоне автомашины ощущался запах рыбы. Водитель подтвердил, что действительно перевозит рыбу и показал два морозильных переносных контейнера, в которых находился хариус.В ходе первоначальных пояснений гражданин указал, что рыба была им добыта на удочку в Чивыркуйском заливе. Мужчина предъявил разрешение на посещение территории Забайкальского национального парка с 3 по 6 октября. Однако, как сообщили в МВД Бурятии, данный документ не подтверждает законность добытой рыбы. Поэтому рыбака доставили в отдел полиции Селенгинска для дальнейшего разбирательства. 78 особей хариуса общим весом почти 35 килограмм у него изъяли и передали на ответственное хранение.«В действиях гражданина, предварительно, усматривается нарушение правил, регламентирующих рыболовство: вес добытого хариуса за 4 дня превышает норму добычи на 14,8 кг (не более 5 кг в сутки). Проводится проверка, в рамках которой назначена ихтиологическая экспертиза для установления видовой принадлежности изъятой рыбы, способа и периода вылова. По ее результатам будет принято процессуальное решение», сообщили в МВД Бурятии.При этом правоохранители намекнули, что мужчине грозит административная, а при совсем плохом раскладе – и уголовная ответственность. В частности, его могут привлечь по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» либо «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».Между тем, сам рыбак категорически не согласен с действиями силовиков и охарактеризовал их не иначе, как «грабеж».- Я был на рыбалке вместе с отцом и другом на территории Забайкальского национального парка, имея на то официальное разрешение на пребывание. Мы все вместе поймали на спиннинг хариуса в количестве, не превышающем установленные пределы, в местах, не запрещенных для посещения. Хариус нерестится весной, поэтому конечно никаких ограничений на вылов сейчас нет, никаких специальных разрешений на него не требуется, - рассказал «Номер один» Александр.По словам рыбака, в районе села Тресково его остановил экипаж ГИБДД.- Сотрудники продемонстрировали полную безграмотность, не слушали никаких доводов о том, что это хариус и сопроводили в отдел полиции «Селенгинский» для разбирательств. В отделе полиции, меня попросили сдать телефон и пройти на встречу со следователем, которую я ждал 3 часа, внутри периметра отделения, без возможности его покинуть. Следователь продемонстрировала еще большую безграмотность о видах рыб, запрещенных к лову, о периоде их нереста, о режиме посещения национальных парков, - говорит рыбак.Как утверждает иркутянин, ему предложили подписать протокол осмотра автомобиля, проведенного без него, в то время пока он был заперт в отделении.- Я отказался, добился нового осмотра, требовал привлечения эксперта для подтверждения того, что это хариус, что я ничего не нарушал, что задержали меня незаконно и что я могу свободно ехать домой. Вместо этого мой законный улов был скинул в полиэтиленовый пакет, изъят и унесен в отделение полиции, - рассказал возмущенный рыболов.При этом Александр утверждает, что в ходе изъятия рыбу пересчитали, но ее никто не взвешивал. Об этом свидетельствует и протокол, составленный в ходе изъятия. Ни о каких килограммах в его тексте не упоминается.- Я расцениваю данную ситуацию как грабеж. Законный улов у меня просто отобрали. Не говоря уже о том, что на все это ушло больше 6 часов. До тех пор, пока мы будем спускать такие ситуации без внимания, этот рэкет уровня 90-х будет продолжаться. И любой законопослушный рыбак, а их в Бурятии и Иркутской области тысячи, может быть задержан из-за безграмотности сотрудников ГИБДД и полиции, - рассказал возмущенный рыболов.Фото: russianstock.ru