Из квартиры спящего улан-удэнца украли холодильник

Раскрыть кражу помог бдительный горожанин





8 октября в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение от бдительного горожанина о возможной краже бытовой техники у знакомого, проживающего в аварийном, готовящемся под снос многоквартирном доме.

При выезде на место происшествия информация подтвердилась. Выяснилось, что пока хозяин квартиры спал, у него похитили холодильник. Подозреваемым оказался 43-летний улан-удэнец, проживающий в соседнем доме. Его задержали, а украденный холодильник изъяли.Оказалось, что изначально злоумышленник планировал распить в гостях спиртное, что ранее делал неоднократно. Но, увидев спящего хозяина, решил воспользовался моментом и вместе с родственниками забрал из жилья собутыльника холодильник. Близким он солгал, что купил технику. Ущерб составил восемь тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, подозреваемый ранее уже был судим. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»