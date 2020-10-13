Житель Бурятии поставил рекорд по числу судимостей за пьяное вождение

На четвертый раз мужчину, наконец, отправили в колонию





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Еравнинского района. Он обвинялся по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, к началу этого года мужчина был уже трижды судимым за управление автомобилем в состоянии опьянения и приговорен к лишению свободы условно. Несмотря на это, в апреле он снова сел за руль в пьяном виде и был задержан полицейскими в селе Сосново-Озерское.Суд признал подсудимого виновным. С учетом трех предыдущих судимостей мужчина получил 1 год 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.Фото: pixabay.com