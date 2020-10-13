В Улан-Удэ китайцу не удалось уменьшить срок за расчленение соплеменника

Верховный суд посчитал назначенное наказание соразмерным содеянному







Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу адвоката 35-летнего гражданина Китая, приговоренного к 9,5 лет годам колонии строгого режима за жестокое убийство соплеменника . В жалобе защитник китайца указал на чрезмерную суровость наказания. По его мнению, суд не принял во внимание противоправное поведение потерпевшего.

Однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, пришел к выводу, что при вынесении приговора все смягчающие обстоятельства были учтены.«Назначенное наказание признано справедливым, соразмерным содеянному, полностью соответствующим личности осужденного, поскольку именно реальное лишение свободы будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений», сообщили в Верховном суде.Напомним, в сентябре 2019 года на улице Ермаковская в Улан-Удэ правоохранители обнаружили джип Toyota Land Cruiser, в салоне которого нашли расчлененное тело хозяина автомобиля – 29-летнего бизнесмена из Китая. По подозрению в убийстве вскоре был задержан его соплеменник, работавший менеджером на базе «Контакт».На допросе китаец сознался в преступлении и рассказал, что предшествовало убийству. Оказалось, утром 30 сентября земляк-бизнесмен попросил у него в долг 100 тысяч рублей, сказав, что вернет вечером. Обвиняемый согласился помочь и на один день взял деньги из кассы компании, в которой работал. Однако вечером предприниматель не вернул долг, обещав сделать это позже.На этой почве приятели поругались. В какой-то момент предприниматель ударил обвиняемого по лицу, отчего тот пришел в ярость и потерял контроль. Мужчина схватил нож и напал на бизнесмена. Сначала он несколько раз ударил жертву ножом, а затем схватил гаечный ключ и нанес им более двадцати ударов по голове и телу потерпевшего.Когда убийца понял, что натворил, то решил похоронить своего друга, предварительно расчленив его тело.На суде китаец признал вину и заявил, что раскаивается. Известно, что он имеет среднее образование, женат, у него двое детей. Погибший торговал фруктами на той же базе, в Улан-Удэ жил более десяти лет. Был женат, воспитывал ребенка.Фото: «Номер один»