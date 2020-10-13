В Улан-Удэ китайцу не удалось уменьшить срок за расчленение соплеменника

Верховный суд посчитал назначенное наказание соразмерным содеянному
Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу адвоката 35-летнего гражданина Китая, приговоренного к 9,5 лет годам колонии строгого режима за жестокое убийство соплеменника. В жалобе защитник китайца указал на чрезмерную суровость наказания. По его мнению, суд не принял во внимание противоправное поведение потерпевшего.
Однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, пришел к выводу, что при вынесении приговора все смягчающие обстоятельства были учтены.
«Назначенное наказание признано справедливым, соразмерным содеянному, полностью соответствующим личности осужденного, поскольку именно реальное лишение свободы будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений», сообщили в Верховном суде.
Напомним, в сентябре 2019 года на улице Ермаковская в Улан-Удэ правоохранители обнаружили джип Toyota Land Cruiser, в салоне которого нашли расчлененное тело хозяина автомобиля – 29-летнего бизнесмена из Китая. По подозрению в убийстве вскоре был задержан его соплеменник, работавший менеджером на базе «Контакт».
На допросе китаец сознался в преступлении и рассказал, что предшествовало убийству. Оказалось, утром 30 сентября земляк-бизнесмен попросил у него в долг 100 тысяч рублей, сказав, что вернет вечером. Обвиняемый согласился помочь и на один день взял деньги из кассы компании, в которой работал. Однако вечером предприниматель не вернул долг, обещав сделать это позже.
На этой почве приятели поругались. В какой-то момент предприниматель ударил обвиняемого по лицу, отчего тот пришел в ярость и потерял контроль. Мужчина схватил нож и напал на бизнесмена. Сначала он несколько раз ударил жертву ножом, а затем схватил гаечный ключ и нанес им более двадцати ударов по голове и телу потерпевшего.
Когда убийца понял, что натворил, то решил похоронить своего друга, предварительно расчленив его тело.
На суде китаец признал вину и заявил, что раскаивается. Известно, что он имеет среднее образование, женат, у него двое детей. Погибший торговал фруктами на той же базе, в Улан-Удэ жил более десяти лет. Был женат, воспитывал ребенка.
Фото: «Номер один»
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