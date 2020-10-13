В Улан-Удэ угонщики приехали прямо в руки полиции

Одного из парней уже ждет суд за аналогичные преступления





11 октября в полицию Улан-Удэ от 31-летнего горожанина поступило заявление об угоне автомобиля. Мужчина рассказал, что проживает в многоквартирном доме на проспекте Строителей. Проснувшись утром, он решил прогреть припаркованную во дворе дома автомашину, но иномарки на месте не оказалось.

Как выяснилось, к угону оказались причастны двое парней 17 и 19 лет. При этом один из них сейчас привлекается к уголовной ответственности за серию угонов в Улан-Удэ. Дело уже направлено на рассмотрение в суд.Полицейские установили, что молодые люди проводили время в расположенном неподалеку компьютерном клубе, по выходу из которого и угнали автомобиль. Их привлекло то, что иномарка не была оборудована сигнализацией.Вскрыв замок, они поехали кататься по городу, но через несколько сот метров их остановил патруль ДПС. В отношении водителя сотрудники ГИБДД составили протокол за управление транспортом без права управления, а автомобиль отправили на штрафстоянку.Сейчас в отношении парней возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com