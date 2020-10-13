В Улан-Удэ полицейские разыскивают мужчину без пальцев и зубов

Последний раз его видели в районе Тулунжи (обновлено, мужчина найден)





В Бурятии полицейские нашли 42-летнего жителя Улан-Удэ, который 8 октября он ушел с улицы Пирогова и до настоящего времени не вернулся.У мужчины был целый ряд особых примет. Так, у него не было безымянных пальцев и мизинцев на руках, а также отсутствовали зубы.



Последний раз пропавшего видели в районе Тулунжи, на конечной остановке маршрутного автобуса №19.«Пропавший найден в Прибайкальском районе. Мужчину на федеральной трассе рядом с поселком Еловка обнаружили сотрудники полиции», сообщили в МВД Бурятии.