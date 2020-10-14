В Бурятии делопроизводитель муниципального учреждения присвоила четверть миллиона

Женщина похищала деньги, уплаченные населением за коммунальные услуги





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Гусиноозерска, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина работала делопроизводителем в МБУ «Управление городского хозяйства и строительства». Являясь материально-ответственным лицом, она на протяжении четырех месяцев этого года присваивала деньги, полученные от населения за вывоз отходов и обслуживание многоквартирных домов. Общий ущерб от ее действий составил 260 тысяч рублей.Суд признал гражданку виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Причиненный ущерб взыскан с виновной в полном объеме.Фото: «Номер один»