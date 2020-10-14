В Бурятии на пепелище сгоревшего дома нашли останки двух людей

Их личности сейчас устанавливаются
В ночь с 13 на 14 октября в селе Большая Кудара Кяхтинского района произошел пожар в жилом доме. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первой на тушение возгорания прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Большекударинское». На момент ее приезда дом был охвачен огнем полностью.
Прибывшие затем огнеборцы присоединились к тушению возгорания, однако из-за позднего обнаружения пожара спасти дом не удалось.
При разборе пепелища пожарные обнаружили обгоревшее тело человека, затем были найдены останки второго.
Предположительно, причиной пожара мог послужить перекал трубы дымохода, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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