В Улан-Удэ «Тойота» протаранила автомобиль скорой помощи

Госпитализированы два человека



ДТП произошло вечером 14 октября на улице Мелиораторов в Улан-Удэ. 35-летний водитель «Тойоты Камри», следуя со стороны ул. Дорожная в направлении микрорайона Аэропорт, при обгоне на светофоре поселка Солдатский врезался в автомобиль скорой помощи.



Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель «Тойоты» и пассажир скорой получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.



Из-за аварии на три часа пришлось перекрыть часть трассы «Байкал». Движение по ней производилось в реверсивном режиме.



Фото: vk.com/dtp_03