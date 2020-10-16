Житель Бурятии убил лося

Мужчине дали срок и заставили компенсировать ущерб





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Баунтовского района, обвиняемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в браконьерстве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в конце декабря 2019 года мужчина незаконно приобрел нарезное огнестрельное оружие и 199 патронов к нему и хранил их у себя до конца января 2020 года. Затем он перевез оружие в местность «Сали» Баунтовского района, где пошел на охоту и застрелил лося. Ущерб животному миру составил 240 тысяч рублей. Кроме того, мужчина перепродал 145 патронов другому местному жителю, совершив тем самым их незаконный сбыт.Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также по иску прокурора с гражданина в пользу бюджета района взыскан ущерб в размере 225 тысяч рублей. Еще 15 тысяч рублей мужчина погасил добровольно.Фото: pixabay.com