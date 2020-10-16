В Бурятии нашлись пропавшие мужчина и женщина

Мужчина работал на ферме, а женщина уезжала в Иркутск





В Бурятии нашлись двое граждан, длительное время находившихся в розыске.

Так, 53-летний житель Гурульбы ушел из дома 6 июня и с тех пор не выходил на связь с родственниками. В июле с заявлением об исчезновении мужчины в полицию обратилась его сестра.«Вчера вечером гражданин самостоятельно вернулся домой. По его словам, он находился в Тарбагатайском районе, где подрабатывал на животноводческой ферме. С ним все в порядке», сообщили в МВД Бурятии.Нашлась и 48-летняя жительница села Сотниково, которая пропала из дома ночью 9 сентября. Как выяснилось, женщина находилась в Иркутске.«Вчера поздним вечером женщина с родственниками вернулась в Улан-Удэ. С ней все в порядке», рассказали в полиции.Фото: «Номер один»