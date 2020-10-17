В Бурятии иркутянину грозят уголовкой за вылов разрешенной по закону рыбы

Рыбаку вменяют завышенные нормы вылова



«Я рыбак-любитель из Иркутска. Вчера попал в абсурдную ситуацию и теперь обращаюсь за помощью в ее освещении, потому что происходящее выходит за всякие рамки», - этими словами начал свое письмо в редакцию иркутянин Александр Глевский. Молодой человек рассказал, что в Бурятии сотрудники полиции изъяли у него 78 хвостов хариуса, который он вместе с отцом и другом на законных основаниях выловил на спиннинг в Забайкальском нацпарке. Если поначалу суть претензий силовиков сводилась к теме, а не омуль ли хариус, то теперь, когда дело ушло в СМИ, рыбаку вменяют завышенные нормы вылова и грозят уголовным делом.



Семейная традиция



Вспоминая произошедшее, Александр Глевский грустно недоумевает. Вот уже 13 лет он с отцом по семейной традиции ездит на рыбалку в Баргузинский район. За все эти годы Александр ни разу не попадал в ситуации, связанные даже с намеком на незаконный промысел. Правила лова и законы рыболовства сын с отцом знают и всегда соблюдают.



- На прошлых выходных мы с отцом решили захватить последние солнечные дни и съездить в Забайкальский национальный парк половить рыбу. Когда заезжаешь на территорию нацпарка, на КПП гостю выдается разрешение на посещение, в нем обозначено, где человеку может находиться, а какие зоны запрещены для посещения. В реки и заповедные зоны заходить нельзя, с лодки рыбачить можно – все четко, сотрудники нацпарка строго следят за обстановкой и передвижениями гостей, - рассказывает Александр.



Порыбачив, компания поймала на троих около 80 хвостов хариуса. Рыбу распотрошили, присыпали солью и уложили в контейнеры. 6 октября, оставив отца и друга в нацпарке, Александр отправился домой. Дело в том, что на утро ему нужно было на работу, а отец хотел еще пару дней отдохнуть и через Улан-Удэ улететь в Москву. Все было, как обычно, пока около села Тресково внедорожник иркутянина не остановил наряд ГИБДД.



- Сотрудники сразу сказали, что произведут досмотр (или осмотр) машины. Надо так надо, я человек законопослушный. Открываю машину, орудий браконьерского лова у меня нет, сетей тоже, спиннинги мы оставляем у знакомого в нацпарке, чтобы не возить туда-сюда. Сотрудники заметили кулер с рыбой, а я говорю, да, везу хариус. Мне в тот момент даже захотелось похвастать, думаю, сейчас они спросят меня, как ловится рыбка, на какие блесны и все такое. Но вместо этого полицейские начали кому-то звонить и спрашивать: «что делать, у нас тут рыба». Я удивился, ребята, говорю, это ж хариус, его можно ловить. До последнего не мог поверить, что люди, стоящие на страже порядка в области рыбного промысла, не разбираются в видах рыбы. Они сказали, что ловить ничего нельзя и с радостью попросили проехать в отдел, - рассказывает Александр.



Омуль или хариус?



Но прежде Александру пришлось разложить весь свой улов на полиэтиленовые пакеты на асфальте, чтобы стражи порядка могли сфотографировать рыбу, при этом какой-либо протокол никто из них не составлял.



По приезде в Селенгинск сотрудники сказали Александру поставить автомобиль на территорию отделения. Далее составили рапорт и уехали, наказав ожидать участкового. В дежурной части у рыбака потребовали телефон и вещи из карманов, затем пропустили внутрь здания и захлопнули за спиной железные двери. Он прождал сотрудника целых три часа, выйти в туалет, расположенный на улице, ему не дали – «не положено».



Наконец к нему вышла следователь, а не участковый. И тут, по словам Александра, началось нечто странное.



- Я спрашиваю, в чем суть претензии? – вспоминает Александр, - а она мне: «вы ловили рыбу». Так ее же можно ловить, у хариуса весенний нерестовый период. В ответ следователь сказала: «нет, сейчас никакую рыбу ловить нельзя». Тогда я показал ей разрешение из нацпарка, но девушка, видимо, путая его с заповедником, ответила, что «в нацпарке вообще нельзя рыбачить. После чего дала мне бумагу и сказала: «все, подписывайте протокол осмотра автомобиля, мы с вашей женой уже все осмотрели». Какая жена? У меня в машине оставалась попутчица, которая ехала из Усть-Баргузина до Выдрино. В документе было написано, что я участвовал в осмотре, хотя сам находился в отделении. В этот момент я занервничал – что происходит?



Александр отказался подписывать «липу», добился нового осмотра и требовал привлечения эксперта для подтверждения того, что это хариус, а не омуль, что он ничего не нарушал и его задержали незаконно.



- Я во второй раз выложил рыбу на мешки на асфальте, снова все сфотографировали. После чего решили рыбу изъять. Стали считать, пакетов у них не было, из мусорных мешков рыба падала на землю. В протоколе осмотра зафиксировано, что у меня был изъят именно хариус. Сотрудники полиции, присутствовавшие при осмотре и подсчете, переговариваясь между собой, также называли мной пойманную рыбу хариусом, а не омулем. А изъяли рыбу для того, чтобы это подтвердить. С таким же успехом можно было изъять и магазинную камбалу, - горько шутит рыбак.



После этого иркутянин подписал протокол осмотра, где указано об изъятии 78 хвостов хариуса. От дачи показаний он, воспользовавшись конституционным правом, отказался – слишком устал. Из Селенгинска Александр выехал в 12 ночи и только в шесть утра прибыл в Иркутск.



«Рыбу не взвешивали»



На следующий день Александр решил предать огласке эту историю и написал нам в редакцию. За разъяснениями мы обратились в Забайкальский национальный парк, где очень удивились обстоятельствам произошедшего с Александром и подтвердили: хариус сейчас разрешен к лову.



- Согласно правилам рыболовства, хариус – весенне нерестовый вид рыбы, рыбалка на него запрещена только весной. На территории нацпарка, за исключением запрещенных участков, рыбалка разрешена Можно рыбачить на удочку, спиннинг, но не сетями. Однако для рыбаков действуют ограничения: суточная норма вылова хариуса на человека составляет пять килограммов, - разъяснили в администрации нацпарка.



Рыбак-любитель Владимир Шевченко живет на полуострове Святой нос и досконально знает законы рыболовства. По его словам, с Александром произошла бредовая ситуация, в его практике встречающаяся впервые. Дело в том, что проверить, отдыхал ли рыбак в нацпарке, можно достаточно легко, ведь здесь ведется электронная база данных и каждый въезжающий на территорию регистрируется на КПП. Если Александр заехал сюда вместе с отцом и другом, то это можно спокойно выяснить.



- Спортивная любительская рыбалка в нацпарке (помимо особых зон) разрешена. Естественно, с ограничениями по объему вылова и снастям, - резюмирует Владимир Шевченко.



Казалось бы, нарушение со стороны властей налицо. Рыбак, выловивший в положенном месте на законных основаниях разрешенный к лову хариус, по требованию властей отдал им весь свой улов. Каково же было удивление Александра, когда на наш запрос в республиканское МВД пришел ответ, в котором вопроса о виде рыбы уже не стояло, а вместо этого рыбака уличали в том, что он наловил больше положенных пяти килограммов на человека в сутки.



«В ходе осмотра места происшествия следователем следственно-оперативной группы в контейнерах обнаружены 78 особей (34,8 килограмма) хариуса. Рыба изъята и передана на ответственное хранение в уполномоченное учреждение. В действиях гражданина предварительно усматривается нарушение правил, регламентирующих рыболовство: вес добытого хариуса за четыре дня превышает норму добычи на 14,8 килограмма (не более пяти килограммов в сутки)», - объясняет ситуацию МВД по РБ. Все бы ничего, но в протоколе осмотра происшествия нет ни слова про килограммы.



- При мне рыбу не взвешивали, только считали, и тому есть доказательство – протокол, - недоумевает Александр. – Откуда появились килограммы? Первоначальные претензии со стороны МВД о наличии у меня вида рыбы, запрещенного к вылову, сменились версией о превышении лимита на суточный вылов хариуса одним человеком. Рыбачил я не один, и наш коллективный лимит с запасом покрывает изъятый улов. Кстати, на фото видно, что мы рыбачим втроем: я, отец и наш друг, который делает фотографии. Неужели для того, чтобы подтвердить, что я рыбачил законно, мне нужно было везти с собой отца и друга, а также справку из нацпарка? Вместе с юристами мы следим за развитием ситуации.



В республиканском МВД сообщили, что по данному факту «проводится проверка в соответствии со ст. 144-145 УПК, в рамках которой назначена ихтиологическая экспертиза для установления видовой принадлежности изъятой рыбы, способа и периода вылова. По результатам будет принято процессуальное решение».



Любовь Ульянова, «Номер один».