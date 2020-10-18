Житель Бурятии погиб из-за дивана

Мужчина пытался потушить горящую мебель и отравился продуктами горения



16 октября в городе Бабушкин Кабанского района произошел пожар в жилом доме. Здесь загорелся диван, на котором уснул хозяин с непотушенной сигаретой. Мужчина проснулся, стал тушить диван и попытался вытащить его на улицу. Вместе с подоспевшим соседом они потушили пожар до прибытия пожарных.



"Поскольку у мужчины наблюдались признаки отравления продуктами горения сосед повез его в больницу. Однако, спасти человека не удалось: мужчина 1950 г.р. скончался в больнице. Инструктаж о пожарной безопасности данный гражданин прошел в феврале 2020 года", - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



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