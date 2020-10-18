В Бурятии девушка обворовала приютившую ее многодетную мать

Пока женщина мылась в бане, постоялица украла через ее "мобильный банк" 3 тысячи рублей



Сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств у 34-летней жительницы села Нижние Тальцы. К хищению денег оказалась причастна ранее не судимая 20-летняя жительница поселка Онохой.



В дом к потерпевшей злоумышленницу привела знакомая. Будущая воровка попросила у хозяйки дома пожить у неё, так как не имела постоянного места жительства, а взамен за приют пообещала помогать по хозяйству и присматривать за её шестью малолетними детьми.



"Спустя несколько дней совместного проживания, когда вечером хозяйка ушла мыться в баню, подозреваемая взяла ее сотовый телефон и при помощи услуги "мобильный банк" перевела с ее счета своему знакомому три тысячи рублей. После чего положила телефон на место. Дождавшись хозяйку, она сказала, что ей нужно срочно уехать и покинула дом. Только на следующий день потерпевшая заметила пропажу денег и обратилась в полицию", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



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