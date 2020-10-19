Житель Бурятии разрубил голову спящему собутыльнику

За убийство сельчанину дали 11 лет колонии





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Тулдун Еравнинского района, обвиняемого в убийстве.

«В начале мая 2020 года в ходе распития спиртных напитков между двумя односельчанами произошла ссора. После того, как они успокоились, потерпевший уснул. Дождавшись этого момента, обвиняемый взял топор и нанес им несколько ударов по голове потерпевшему, от чего последний скончался на месте происшествия», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Иск о взыскании морального вреда с осужденного в размере 300 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме.Обвиняемый, не согласившись с решением суда, обжаловал приговор. Однако Верховный суд Бурятии оставил его жалобу без удовлетворения.Фото: «Номер один»