Житель Бурятии получил ожоги при попытке спасти машину

Из-за короткого замыкания загорелся гараж





18 октября в поселке Таксимо Муйского района произошел пожар гаражном кооперативе. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных один гараж горел изнутри, огонь распространялся по общей крыше на соседний гараж. Огнеборцы эвакуировали из горящего строения два автомобиля.

В результате пожара сгорели потолочные перекрытия, повреждена стена гаража изнутри и общая крыша гаражей, также частично поврежден один автомобиль. Владелец гаража при попытке самостоятельно потушить пожар получил ожог кистей.







Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора в гараже.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС