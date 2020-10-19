Житель Улан-Удэ уехал в район и пропал

Последний раз мужчину видели на автовокзале

Приметы: европейской внешности, на вид около 30 лет, среднего телосложения, рост около 195 см, волосы короткие светло-русые, глаза зеленые.





В Бурятии полицейские разыскивают 30-летнего жителя Улан-Удэ Александра Морева, который 4 октября уехал трудоустраиваться в Джидинский район, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели на автовокзале на улице Советской.Был одет: спортивный костюм фирмы «Адидас» темно-синего цвета, футболка темно-синяя, кроссовки черные.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9025) 63-44-31, 8 (983) 533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).