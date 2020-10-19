В Улан-Удэ пожилой наркоман на джипе не пропустил пешехода

Это привлекло внимание полиции





17 октября сотрудники дорожно-патрульной службы на улице Коммунистической в Улан-Удэ остановили внедорожник, водитель которого не предоставил преимущество в движении пешеходу. В багажнике джипа полицейские обнаружили пакет с двумя килограммами марихуаны.

60-летний водитель автомобиля признался, что возвращался в столицу Бурятии из Бичурского района, куда ездил по делам. По пути около села Вознесеновка он остановился и собрал наркотик. Предварительно, в момент задержания мужчина также находился под воздействием наркотиков, сообщили в МВД Бурятии.По факту незаконного оборота наркотиков в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также он привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу. Решается вопрос и о его привлечении к ответственности за потребление наркотиков и управление автомобилем в состоянии опьянения.Фото: «Номер один»