В Бурятии на Котокеле утонули два рыбака

Тело одного из них найдено, второго еще ищут





Вечером 16 октября двое рыбаков в лодке вышли на озеро Котокель для постановки сетей для ловли рыбы. Через некоторое время друзья рыбаков, которые в это время находились на берегу, подняли тревогу, не дождавшись товарищей. К месту происшествия в срочном порядке выехали инспекторы Прибайкальского участка ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии и полицейский.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в темноте поиск рыбаков результата не дал. Утром 17 октября поисковые работы продолжились. Вскоре удалось обнаружить полузатопленную лодку и рядом с ней запутавшееся в сетях тело одного из рыбаков. Спасательного жилета на мужчине не было. Тело утонувшего передали полицейским. Поиски второго рыбака продолжаются.Фото: МЧС Бурятии