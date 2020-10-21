Житель Улан-Удэ устроил кровавую резню по дороге в баню

Последней жертве, не оказывающей сопротивления, мужчина хладнокровно перерезал горло





«Номер один» стали известны подробности жуткого тройного убийства , случившегося 15 октября в районе Почтовки, где от ножа погибли трое человек. Подозреваемый в преступлении уже задержан. Им оказался 36-летний житель Машзавода, очень любящий ножи. Впрочем, как и многие в его семье.

Вечером 15 октября жильцы старого барака по улице Денисова в Улан-Удэ заметили дым, оказалось, горит одна из квартир. Обеспокоенные жители вызвали пожарных, которые во время тушения обнаружили тела 54-летней женщины, ее 35-летнего сына и его приятеля, у всех ножевые ранения. Делом о тройном убийстве занялся Следственный комитет.В помощь в расследовании этого жестокого преступления из Москвы незамедлительно прибыл следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета, совместно с сотрудниками регионального отдела криминалистки организовавший работу следственно-оперативной группы.По всем выдвинутым версиям следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска полиции вели круглосуточную кропотливую работу. Вскоре по подозрению в совершении убийства удалось задержать 36-летнего жителя Улан-Удэ, он на допросе подробно описал учиненную расправу. Задержанный рассказал, куда выбросил окровавленный нож. С использованием криминалистической техники его удалось найти в поле близ Спиртзаводской трассы. На основании собранных доказательств мужчине уже предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.- Обвиняемый - безработный, злоупотребляющий спиртным. Ранее мужчина судим за разбой, отсидел два года в колонии Гусиноозерска, откуда освободился в 2017 году. Жил на Машзаводе с матерью, младшим братом, сожительницей и двумя детьми, - рассказал следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Николай Баранов.Родные и знакомые обвиняемого характеризуют как человека агрессивного и вспыльчивого, эти качества обострялись в нем в состоянии опьянения. Интересный факт – обвиняемый очень любит ножи, при обыске у него дома изъяли больше 20 ножей, в том числе и кухонных. При этом он очень часто носил холодное оружие при себе.В тот день мужчина выпивал у себя дома вместе с матерью, другом и 32-летней сестрой Ниной (имя изменено). В доме также были племянник и двое его детей. Вечером сестра предложила родным поехать к ней домой в ДНТ «Пищевик», чтобы помыться в бане. Семья согласилась, все сели в такси и поехали.По дороге брат созвонился с еще одной сестрой, 33-летней Марией (имя изменено), которая, как оказалось, в тот момент выпивала со своим возлюбленным у него дома в бараке по улице Денисова. Семья решила забрать ее оттуда, потому как негоже, чтобы замужняя женщина гостила у любовника.В районе Почтовки такси свернуло к нужному дому и остановилось. Обвиняемый, его друг и сестра Нина вышли из машины, остальные остались ожидать их на улице. Мужчины стали долбиться в двери, за которыми скрывалась Мария, и вскоре попали внутрь. Находившаяся в квартире сестра принялась ругать брата, дескать, зачем вы сюда приехали, в итоге между родственниками разгорелась ссора.Друг брата удерживал Марию, когда обвиняемый прошел на кухню, где находился один из потерпевших. Мужчина стал прогонять непрошеных гостей и ругаться, в ответ обвиняемый схватил со стола нож и около десяти раз ударил несчастного. Раненый упал замертво.Увидев страшное, 54-летняя хозяйка квартиры начала кричать и привлекать всеобщее внимание. Обвиняемый быстро бросился к ней и остановил женщину пятью ударами ножа. Хозяйка квартиры попыталась убежать, но упала в другой комнате и умерла.Возлюбленный Марии погиб последним – мужчина, напуганный происходящим, забился в угол и побоялся даже встать. Чтобы не оставлять свидетелей, обвиняемый полоснул его ножом по шее, отчего тот погиб на месте.Обе сестры и друг обвиняемого, как только началась резня, выбежали из квартиры. Как только все закончилось, брат подошел к Марии, приставил нож к ее шее и сказал: «скажешь кому об этом, я тебя тоже порешу». После чего заставил испуганную женщину замыть кровь на косяке, а затем решил избавиться от следов своего страшного преступления. Обвиняемый поджег полотенце, бросил его на мягкую мебель и, когда занялся огонь, вышел из квартиры.К тому времени такси с родственниками уже уехало. Обвиняемый с другом и сестрой дошли до остановки, сели в первую попавшуюся маршрутку, проехали несколько остановок и вышли на Спиртзаводской трассе. Там, на пустыре, душегуб выбросил окровавленный нож. Далее компания вызвала такси и уехала в «Пищевик».- Обвиняемый дал признательные показания, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил Николай Баранов.Выяснилось, что брат – не единственный в семье, кто «любит» холодное оружие. Его сестра Мария судима за покушение на убийство, ее погодка Нина – за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Даже жена обвиняемого отбывала наказание за убийство. Во всех преступлениях фигурировали ножи.Фото: Следственный комитет Бурятии