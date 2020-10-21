21.10.2020
Жительницу Бурятии отправили в колонию за склонность резать своих знакомых

Жительницу Бурятии отправили в колонию за склонность резать своих знакомых

От рук женщины пострадали два человека

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летней жительницы села Орлик Окинского района. Она обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте прошлого года женщина получила условный срок за совершение аналогичного преступления. Несмотря на это, в июне 2020 во время ссоры она ударила свою знакомую ножом в живот.

Суд, с учетом предыдущей судимости женщины, приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: «Номер один»
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