Жительница Бурятии на «Ладе» неудачно совершила обгон

Женщина врезалась в другой автомобиль и попала в больницу







ДТП произошло около 17 часов 20 октября на дороге «Закаменск – Петропавловка - Гусиноозерск». 27-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» при попытке обгона врезалась в «Тойоту Ипсум».

В результате аварии женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: «Номер один»