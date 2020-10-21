В Улан-Удэ телефонный звонок помог раскрыть кражу в гостинице

Воровке пришлось во всем сознаться





16 октября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже от 43-летнего жителя Закаменского района. Он рассказал, что приехал в столицу Бурятии накануне и остановился в гостинице.

Ночью, когда потерпевший спал, неизвестный через незапертую дверь проник в его номер и похитил лежащие на прикроватном столике сотовый телефон и деньги. Пропажа была обнаружена утром. Ущерб составил 12400 рублей.Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя горожанка, проживавшая в той же гостинице.Известно, что женщина с компанией распивала спиртное. Ночью в поисках очередной порции алкоголя она заглянула в незапертый соседний номер. Увидев лежащие на столике деньги и телефон, злоумышленница потихоньку пробралась в номер и похитила имущество, а затем спокойно вернулась к себе.Утром, обнаружив пропажу, потерпевший вызвал полицию. Следственно-оперативная группа приступила к опросу постояльцев. При опросе женщина и ее друзья утверждали, что ничего не видели и не слышали о краже. Однако в этот момент зазвонил телефон потерпевшего, и злоумышленница была вынуждена признаться в содеянном. Похищенное изъято.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»