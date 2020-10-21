Улан-удэнец побил продавца при попытке украсть бутылку вина

Злоумышленника спугнул проезжавший мимо магазина водитель





В Улан-Удэ росгвардейцы задержали мужчину при попытке украсть бутылку вина из магазина. При этом злоумышленник нанес побои продавцу.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Бурятии, в продовольственный магазин на ул. Павлова зашел мужчина без маски. После сделанного замечания посетитель надел маску, а заодно прихватил из винно-водочного отдела бутылку вина и попытался уйти, не расплатившись за товар.Продавец побежала за злоумышленником, догнала его возле крыльца и потребовала вернуть украденное. В ответ мужчина толкнул ее и ударил в грудь. Проезжавший мимо водитель, увидев происходящее, начал сигналить и останавливаться. Правонарушитель испугался, отдал бутылку и убежал.Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны, просмотрев видеонаблюдение и установив приметы подозреваемого мужчины, направилась на обследование близлежащей территории. Спустя полчаса злоумышленник был обнаружен возле гаражей, где он находился в компании еще двух мужчин. Одной из приметных деталей одежды стал светло-серый капюшон кофты, выглядывавший из-под куртки.Задержанный, 45-летний улан-удэнец, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.Фото: «Номер один»